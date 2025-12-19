Kars'ta keklik avlayan 4 kişiye 98 bin 351 lira ceza verildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak keklik avladığı belirlenen 4 kişiye 98 bin 351 lira idari para cezası uygulandı.

İlçeye bağlı Duranlar köyünde 4 kişinin keklik avladığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu kaçak av yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara toplam 98 bin 351 lira idari para cezası verildi.