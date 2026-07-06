Kars'ta Dereye Mahsur Kalan İnekler Kurtarıldı

KARS'ın Kağızman ilçesinde su seviyesi yükselince derede mahsur kalan ineklerden 4'ü suya kapılırken, diğerleri kurtarıldı.

Olay, Kağızman ilçesine bağlı Günindi köyü yaylasında meydana geldi. Bölgede otlayan inek sürüsü, su seviyesi yükselen derenin ortasında mahsur kaldı. İhbar sonrası bölgeye Kağızman Belediyesi Arama Kurtarma İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi. 4 inek suya kapılırken, diğerleri ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı