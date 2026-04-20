Kardan kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle 10 Nisan'da ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği bölgede yapılan çalışmalarla yol açıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle 10 Nisan'da ulaşıma kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı'yı birbirine bağlayan kara yolu 10 Nisan'dan beri ulaşıma kapalı bulunuyordu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği bölgede çalışma yaptı.

Ekiplerin iş makinesi boyundaki karları küremesiyle yol ulaşıma açıldı.

Kara yolunun kapalı olduğu sürede ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyordu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Haberler.com
500

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıtta dev indirim iptal oldu
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti