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Kağıthane TEM Otoyolu'nda Ağaç Yangını Söndürüldü

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İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği Kağıthane TEM Otoyolu'ndaki ağaç yangını helikopterle de desteklenerek söndürüldü.

KAĞITHANE Tem Otoyolu'nda yol kenarındaki ağaçlarda yangın çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Tem Otoyolu Arıcılar mevkiinde, yol kenarındaki ağaçlarda saat 12.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışmalarını TEM Otoyolu ve Selçuklu Caddesi yönünde gerçekleştiren itfaiyenin söndürme çalışmalarına İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Alevlerin üzerine helikopterle de havadan su boşaltıldı. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Güncel

TEM Otoyolu İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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