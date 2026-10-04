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Kağıthane Gültepe'de park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Kağıthane Gültepe'de park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken polis soruşturma başlattı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tamamını sardığı otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler otomobilin tamamını sardı. Alevleri ve dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, ardından soğutma çalışması yapıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

OTOMOBİLİN YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Otomobilin alev alev yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobili saran alevler ve yangın sırasında zaman zaman meydana gelen patlamalar görülüyor. Alevlerin tamamını saran araçtan dumanların yükseldiği anlar ve yangın sırasında itfaiyenin müdahalesi de görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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