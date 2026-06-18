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Kağıthane'de bina yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı apartman zarar gördü

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Kağıthane'de kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı apartmanın dış duvarları zarar gördü. Hasar nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.

Kağıthane'de bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki 4 katlı apartmanda hasar oluştu.

Harmantepe Mahallesi Tan Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın iş makineleri yardımıyla yıkımı yapıldı.

Yıkım sırasında, bitişikteki 4 katlı binanın dış duvarları zarar gördü.

Bazı dairelerin hasar alması nedeniyle binada oturanlar apartmanı boşalttı.

Bina sakinlerinin bir kısmı apartmanın önünde beklerken, bazılarının da yakınlarının yanına yerleştiği öğrenildi.

Vatandaşlardan Akın Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın yıkımının bugün yapıldığını belirterek, bir kaç kişinin kendisini arayıp apartmanın sallandığını haber verdiğini söyledi.

Binanın ikinci katında yatak odasında pencere büyüklüğünde bir hasar oluştuğunu kaydeden Şahin, yıkımı yapan firmadan iki kişinin gelerek içerde hasar görülen yerleri onarmaya çalıştığını belirtti.

Şahin, şu anda binada kimsenin olmadığını kaydederek, hasar gören binada oturan annesini alıp kendi evine götürmeye geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
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