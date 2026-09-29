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Kağıthane'de uyuşturucu anlaşmazlığında 2 kişiyi alıkoyup darbeden 4 zanlı tutuklandı

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Kağıthane'de 20 Eylül'de bir evde alıkonulup darbedilen 2 kişiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Olayın uyuşturucu madde sevkiyatı sırasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirlendi; operasyonda ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve hançer ele geçirildi.

Kağıthane'de 2 kişinin bir evde alıkonularak darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de Merkez Mahallesi'nde H.Ç. (25) ve G.S.T'nin (25) bir evde alıkonularak darbedildiğinin ihbar edilmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli Z.A. (28) yakalanırken, yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve hançer ele geçirildi.

Kamera görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler İ.A. (21), T.O. (21) ve S.E.D'yi (22) de ilçedeki farklı adreslerde gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda olayın uyuşturucu madde sevkiyatı sırasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Z.A, İ.A, T.O. ve S.E.D. tutuklanırken, H.Ç. ve G.S.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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