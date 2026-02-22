Haberler

İstanbul'da kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması kamerada

Güncelleme:
Kağıthane'de geri manevra yapmak isteyen sürücü, otomobilden düştükten sonra aracın geri gelerek kendisine çarpması sonucu yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kağıthane'de kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Talatpaşa Mahallesi'nde bir sürücü, geri manevra yapmak istediği sırada aracından düştü.

Sürücü, kazayı gören bir kişinin yardımıyla ayağa kalkabildi. Yolun karşısında duran başka bir araca çarpıp saniyeler sonra geri gelen otomobil, sürücü ile yanındaki kişiye çarparak duvara sıkıştırdı.

Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
