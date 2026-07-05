Haberler

Kağıthane'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kağıthane'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anları cep telefonuyla kaydedildi.

KAĞITHANE'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin motor bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek indi. Kısa süre sonra motor kısmında başlayan yangın tüm aracı sardı. Çevredekilerden yardım isteyen sürücü, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz

Atina'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken savaş mesajı: Türkiye...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın
Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor

Futbol dünyasını sarsan imza! Klopp'un yeni adresi belli oldu
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti
Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi

Kayıp olarak aranan genç kız bakın ne için ortadan kaybolmuş
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu

Karadeniz'de facia! Uyarıyı dinlemediler, geriye gözyaşı kaldı
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım

26 yıl sonra bile bitmeyen kabus! "Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım"