Kağıthane'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sular altında kaldı / Yeni ek görüntüler

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle KAĞITHANE'de cadde ve sokaklar suyla doldu. Çağlayan Mahallesi'nde bazı araçlar su içerisinde kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar için ekipler çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Kağıthane'nin çeşitli noktalarında meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'un uyarılarının ardından başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini artırdı. Yağış nedeniyle ilçenin birçok cadde ve sokağında su birikintileri oluşurken, trafikte de yoğunluk yaşandı.

ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

Çağlayan Mahallesi'nde bir sokağı su basması nedeniyle park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar su içerisinde kaldı. Evlerine su giren vatandaşlar bir süre mahsur kalırken, bazı kişilerin bel hizasına ulaşan suyun içinde yürüyerek ilerlemeye çalıştığı görüldü.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İlçenin birçok noktasında benzer görüntüler yaşanırken, rögar kapaklarının taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ev ve iş yerlerindeki suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Trafikte ise zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı