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Kağıthane'de Rögar Kapağından Ses Geldi, Ekipler Harekete Geçti

Kağıthane'de Rögar Kapağından Ses Geldi, Ekipler Harekete Geçti
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Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde açık bırakıldığı öne sürülen bir rögar kapağından yükselen yüksek ses, gaz kaçağı şüphesiyle çevrede tedirginlik yarattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ses bir süre sonra kesildi, ancak olayla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

KAĞITHANE'de açık bırakıldığı öne sürülen rögar kapağından gelen yüksek ses, çevrede tedirginliğe neden oldu. Gaz kaçağı şüphesiyle bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri inceleme yaptı. Ses bir süre sonra kesilirken, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Karakuşlar Caddesi'nde İmam-ı Azam Camii'nin karşısında bulunan ve İSKİ'ye ait olduğu belirtilen rögar kapağından ses yükseldi. Gürültü nedeniyle rahatsız olan çevredekiler, gaz kaçağı olabileceği şüphesiyle durumu ekiplere bildirdi.

İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İSKİ ve İGDAŞ ekipleri boru hattı ile açık durumdaki rögarda inceleme yaptı. Çevredekiler, kapağın neden açık bırakıldığını bilmediklerini ve gelen ses nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sırasında konuya ilişkin açıklama yapılmazken, sesin bir süre sonra kesildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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