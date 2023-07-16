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"Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, görevi başındaki polis memurunu şehit etti

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İstanbul Kağıthane'de denetim yapan ekiplerin durdurmak istediği sürücü, motosikletini kendisine defalarca "Dur" ihtarında bulunan polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kağıthane'de, denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

Kendisine defalarca 'Dur' ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı.

'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, görevi başındaki polis memurunu şehit etti

Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin trafikten men edildiği ve abartı egzozunun bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Mustafa TekkaleMMM:

Bu daha yerel seçimler öncesi fragman.. hele seçim bitsin sen o zaman gör.

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Hamit Gündoğdu:

Adamın niyeti bozuk olmasa zaten dururdu ama dur ikazı da tehlikeye gel denecek şekilde yapılmış. Yazık oldu polise, Allah rahmet etsin. Bu görüntüler suçluya savunma hakkı ve zamanı tanır.

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Doğuş:

Polis yolda hatalı duruyor. Dur ihtarı nı kenardan çekmeli. Suçlu kaçardı polis yaşardı

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