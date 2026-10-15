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Kağıthane'de parkta bulunan erkek cesediyle ilgili inceleme sürüyor

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Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki parkta henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; polis çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kağıthane'de bir kişi parkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki parkta henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri parkın çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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