KAĞITHANE'DE, OTOYOLUN SOL ŞERİDİNDE DURAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, ARKADAN GELEN BAŞKA BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

Kağıthane, Hasdal- Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda maddi hasarlı kazaya yaptığı otomobiline bakmak için sol şeritte duran sürücüye (O.A.), aynı istikamette arkadan gelen başka bir araç, önce kaza yapan otomobile ardından sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü hayatını kaybederken çarpan sürücü ise aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Kaza, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde saat 02: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, O.A kontrolündeki 06 M 2132 plakalı otomobil, Hasdal yönünde seyir halindeyken plakası henüz belirlenemeyen bir araçla maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Aracına bakmak isteyen sürücü O.A, sol şeritte durarak otomobilinden indi. Bu sırada plakası henüz belirlenemeyen farklı bir araç, önce sol şeritte duran A.O'nun otomobiline ardından da sürücü O.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan O.A. ağır yaralandı. Otomobile ve sürücüsüne çarpan araç sürücüsü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü O.A 'ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araç sürücüleri, araçlarıyla birlikte olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin kamera kayıtlarından kaçan sürücüleri tespit etme çalışmaları sürüyor.

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kaza yapan otomobilin görüntüsü

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