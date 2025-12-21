Kağıthane'de tartışma sırasında oto yıkamacıyı bıçaklayan zanlı tutuklandı

Kağıthane'de, çıkan tartışmada oto yıkamacıyı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yahya Kemal Mahallesi'nde, aracını iş yerine getiren M.Ç. (22), oto yıkamacı A.S.E. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bıçakla yaralanan oto yıkamacı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.Ç, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavga anı ve oto yıkamacının bıçaklanması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.