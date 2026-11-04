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Kağıthane'de operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 10 kilo skunk ele geçirildi

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İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kağıthane'deki bir iş yerine dün operasyon düzenledi ve uyuşturucu imal etmeye hazırlandıkları belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 10 kilogram skunk ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, dün Kağıthane'deki bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 10 kilogram skunk ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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