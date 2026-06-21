Kağıthane'de otomobil sürücüsüne saldıran motosikletli gözaltına alındı

Kağıthane'de tartıştığı otomobil sürücüsüne saldıran motosikletli hakkında çeşitli trafik cezaları uygulanırken, adli işlem de yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kağıthane Talatpaşa Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsüne saldırdığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çalışma yaptı.

Kimlik bilgileri tespit edilen motosiklet sürücüsü Zümra Ö. (22) gözaltına alındı.

Zümra Ö. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "kask takmamak" maddeleri uyarınca 185 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 60 gün süreyle sürücü belgesine el konuldu ve motosikleti trafikten men edildi.

Zümra Ö. daha sonra Türk Ceza Kanunu'ndaki "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan hakkında adli işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi.