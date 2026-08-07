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Kağıthane'de minibüs-İETT çarpışması: 3 yaralı

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Kağıthane'de sollama yapan yolcu minibüsünün, İETT otobüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kağıthane'de sollama yapan yolcu minibüsünün, İETT otobüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seyrantepe Mahallesi'nde ilerleyen İ.K. idaresindeki 34 M 3577 plakalı yolcu minibüsü sollama yaptığı sırada E.Ö'nün kullandığı 34 HO 2599 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kaza sonucu araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan S.A, D.E. ve D.C'yi hastaneye kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yanındaki aracı sollayarak geçmeye çalışan minibüsün, karşı yönden gelen otobüse çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA
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