Kağıthane'de marketteki kadının görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı Güncel Haberler İstanbul Kağıthane'de marketteki bir kadının kıyafetinin altından görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı. İstanbul Kağıthane'de marketteki bir kadının kıyafetinin altından görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Kağıthane'deki bir markette reyondaki ürünleri inceleyen kadının cep telefonuyla görüntüsünü çektiği iddia edilen S.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Kağıthane Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kağıthane'de marketteki kadının görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.