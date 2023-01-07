Kağıthane'de marketteki kadının görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
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İstanbul Kağıthane'de marketteki bir kadının kıyafetinin altından görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Kağıthane'de marketteki bir kadının kıyafetinin altından görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Kağıthane'deki bir markette reyondaki ürünleri inceleyen kadının cep telefonuyla görüntüsünü çektiği iddia edilen S.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel