Haberler

Makas atan sürücüye ağır ceza: Ehliyet iptal, 96 bin TL

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, 96 bin lira para cezası uygulandı.

Kağıthane'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, 96 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, D-100 kara yolu Kağıthane mevkisinde seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda sürücünün Ö.K. olduğu tespit edildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücüye 96 bin lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemi yapanın kartı kapanacak
'Futbol sadece futbol değildir' sözünü en iyi anlatan olay

"Futbol sadece futbol değildir" sözünü en iyi anlatan olay
Sınır komşumuzda salgın boyut değiştirdi! Vaka ve ölü sayısında korkutan artış

Sınır komşumuzda alarm! Vaka ve ölü sayısında korkutan artış
Kaldırımda yürürken üzerine kapı düştü! Saniyelerle kurtuldu

Facianın eşiğinden dönüldü! Bir adımla hayatta kaldı
Eski sevgili, uzaklaştırma kararını hiçe sayıp dehşet saçtı! Ebru hemşirenin sesini duyun

Ebru hemşirenin sesini duyun! Eski sevgilinin attığı mesaj korkunç
Alina Boz yeni hayatın sinyalini verdi: Yeni başlangıçlara

Alina Boz yeni hayatın sinyalini verdi: Yeni başlangıçlara
Melih Gökçek yarın ifade verecek! Soruşturmanın odağında yurt dışı para transferleri var

Ankara'da gözler yarına çevrildi! İşte soruşturmanın odağındaki iddia