Makas atan sürücüye ağır ceza: Ehliyet iptal, 96 bin TL

Kağıthane'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, 96 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, D-100 kara yolu Kağıthane mevkisinde seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda sürücünün Ö.K. olduğu tespit edildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücüye 96 bin lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA