Kağıthane'de Kuvvetli Yağış Sonrası Trafik Normale Döndü
Kağıthane'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Kemerburgaz Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İSKİ ve polis ekipleri hızlıca müdahale ederek suyun tahliyesini sağlayarak trafik akışını normale döndürdüler.
Kağıthane'de kuvvetli yağış nedeniyle su birikintisinden dolayı araçların güçlükle ilerlediği yoldaki trafik akışı, suyun tahliyesinin ardından normale döndü.
Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle Kemerburgaz Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi.
İSKİ ekipleri, suyu tahliye ederek yol kenarındaki kanala aktarırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Çalışmalar sırasında yolda tek şeritten verilen trafik akışı, suyun tahliye edilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel