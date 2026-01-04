Haberler

İstanbul'da bir kişi ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşayan bir kişi ısınmak amacıyla girdiği otomobilde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Olay, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi ve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'taki sanayi sitesinde, bir tamirhane önünde park halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, ekiplerin yaptıkları incelemede ön koltukta bir erkek cesedi bulundu.

Polis ekipleri, olay yerine gelen iş yeri ve otomobil sahibinin ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışmalarda otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhanede olduğu ve ön camının açık olduğu tespit edildi.

Olayın meydana geldiği sokaktaki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis, sokakta yaşayan bir kişinin arabanın içerisine girdiğini ve otomobilin bir süre sonra yanmaya başladığını belirledi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk görüntü geldi
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Kahreden kazada bir aile paramparça oldu
Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları
ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk görüntü geldi
Avrupa'nın dev ülkeleri, Maduro'yu yalnız bıraktı: Hiç üzülmüyoruz, sevinçliyiz

Avrupa'nın dev ülkeleri, Maduro'yu yalnız bıraktı
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi