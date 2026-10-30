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Kağıthane'de iş yeri yangınında elektrik patlamaları paniğe yol açtı

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Kağıthane'de iş yeri yangınında elektrik patlamaları paniğe yol açtı Haber Videosunu İzle
Kağıthane'de iş yeri yangınında elektrik patlamaları paniğe yol açtı
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Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında bir iş yerinin girişinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mahalleliler tüplerle müdahale ederken yaşanan elektrik patlamaları paniğe yol açtı; iş yerinde hasar oluştu, neden inceleniyor.

KAĞITHANE'de bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere mahalledeki kişiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, elektrik patlamaları nedeniyle panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde çıktı. Bir iş yerinin girişinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yerinin girişini ve tabelasını sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen mahalledeki kişiler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Mahallelinin yangını söndürmeye çalıştığı sırada elektrik patlamaları yaşandı. Patlamalar nedeniyle çevredekiler panik yaşarken, iş yerinin girişindeki alevler yükselmeye devam etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler, ardından soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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