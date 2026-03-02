Kağıthane'de aydınlatma direğine çarpan kamyonunun sürücüsü yaralandı
Kağıthane'de park halindeyken yokuşta kaymaya başlayan hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarparak bir binanın bahçesine düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane'de park halindeyken yokuşta kayıp aydınlatma direğine çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü, aracına binmeye çalıştığı sırada binanın bahçesine düşüp yaralandı.
Merkez Mahallesi Karameşe Sokak'ta, çalışır vaziyette duran 34 GGP 186 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle yokuştan kaymaya başladı.
Bu sırada aydınlatma direğine çarpan kamyonun sürücüsü aracına binmeye çalışırken sürüklenerek bir binanın bahçesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.