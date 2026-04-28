Kağıthane'de gecekondunun çatısına devrilen servisin sürücüsü yaralandı

Kağıthane'de gecekondunun çatısına devrilen okul servisinin sürücüsü yaralandı.

Çağlayan Mahallesi Bostan Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 LVU 535 plakalı okul servisi, yokuştan inerken kaldırıma çarptıktan sonra bir gecekondunun çatısına devrildi.

Kazada servis sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaza sırasında gecekonduda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen ev sahibi İsmail Koç, kaza sırasında iş yerinde olduğunu, komşuları tarafından arandığını ve bir aracın evinin çatısına devrildiği haberinin verildiğini söyledi. Koç, "Bir şoför yaralıydı, Allah'tan başka yaralı yok." dedi.