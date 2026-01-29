Haberler

Kağıthane'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı

Kağıthane'de seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrildi. Olayda 19 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İki jandarma personelinin durumu stabil.

Kağıthane'de, seyir halindeki cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralanan 19 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kaza yapan araç vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracının Kağıthane'de Çobançeşme Mahallesi'ndeki 1. Kemer'de devrildiği belirtildi.

Olayda yaralanan kişilerin sağlık ekiplerince bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, "Cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 19 kişinin tedavileri devam etmektedir. Kazada ağır yaralanan 2 jandarma personelimizin durumları, hastanede yapılan müdahalenin ardından stabil hale gelmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan belediye ekiplerinin olay yerindeki kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

