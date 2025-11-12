Kağıthane'de Apartman Patlaması: Bir Yaralı

Kağıthane'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralanırken, binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dairede yaşayan S.T. (34) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının, ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklanan patlama sonucu çıktığı bildirildi.