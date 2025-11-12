Haberler

Kağıthane'de Apartman Patlaması: Bir Yaralı

Güncelleme:
Kağıthane'deki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 34 yaşındaki S.T. yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralanırken, binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dairede yaşayan S.T. (34) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının, ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklanan patlama sonucu çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
