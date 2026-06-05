Kağıthane'de motosikletle çarpışan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Kağıthane İmrahor Caddesi'nde ihbara giden ambulansın motosikletle çarpışması sonucu devrilen araçta yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kağıthane'de motosikletle çarpışan ambulansın devrildiği kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İmrahor Caddesi'nde ihbara giderken motosikletle çarpışan ambulans devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulanstaki 3 görevli, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trafik yoğunluğu oluşan bölgede, ekiplerin devrilen ambulansı kaldırma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız