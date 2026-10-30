Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katındaki yangın dar sokaklara karşın söndürüldü

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi Kaplıca Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler çatı katının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokakların dar olması ve araçların uygunsuz park edilmesi nedeniyle ekipler yangına müdahalede zorlandı.

Yangının bitişiğindeki diğer binalara sıçramaması için ekipler 4 farklı noktadan alevlere müdahale etti.

Çevredeki binalarda oturanlar tedbiren tahliye edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Kaynak: AA