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Kağıthane'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Kağıthane'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
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Kağıthane Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlediği etkinliklerle kutladı. Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk şarkıları yarışmaları ve palyaço şovları gibi birçok aktivite çocuklara ücretsiz sunuldu.

KAĞITHANE Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlediği etkinliklerle kutladı. Şenlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Etkinlik alanında Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk şarkıları yarışmaları, palyaço şovları, animasyonlar, şişme oyun grupları gibi birçok aktivite çocuklara ücretsiz olarak sunuldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, etkinlik alanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu özel günü çocuklarımızla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramda, şişme oyun gruplarından eğlenceli parkurlara, ikramlardan sahne gösterilerine kadar pek çok etkinliği Hasbahçe'de çocuklarımızla buluşturduk. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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