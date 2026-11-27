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Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de farklı kişi ve şirketlere ait olduğu öğrenilen park halindeki 14 hafriyat kamyonunun camları kırıldı. Araç sahipleri husumetli oldukları kimsenin bulunmadığını belirtirken, çevredeki kameralar incelemeye alındı. Kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, 22 Ekim Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol boyunca art arda park halinde bulunan, farklı kişi ve şirketlere ait olduğu öğrenilen 14 hafriyat kamyonunun camları taşla kırıldı. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri sevk edildi.

GÖRGÜ TANIĞI KAMYON SAHİBİNE HABER VERDİ

Araç sahiplerinden alınan bilgiye göre, olayı gören bir kişi tanıdığı kamyon sahibini telefonla arayarak durumu bildirdi. Görgü tanığının, 3 kişinin kamyonların camlarını aynı anda taşla kırdıktan sonra bir araca binerek sokaktan uzaklaştığını anlattığı öğrenildi. Görgü tanığının aracın plakasını alamadığı öğrenildi.

HIRSIZLIK YAPILMADIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin araç sahipleriyle yaptığı görüşmelerde, olay öncesinde herhangi bir tartışma yaşamadıkları ve kimseyle husumetli olmadıklarını belirttikleri öğrenildi. Kamyonlardan herhangi bir eşya çalınmadığı da belirlendi. Mağdurların, olayın kamyonların sokağa park edilmesinden rahatsızlık duyanlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledikleri öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri siyah giyimli, yaklaşık 1.70 boylarında, hafif kilolu bir erkeğin kamyonların camlarını taşla kırdıktan sonra siyah renkli bir araçla sokaktan ayrıldığını tespit etti. Olayla ilgili çevredeki mobese kayıtlarının incelendiği, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı