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Kağıthane Belediyesi'nden Haşere ve Sinek İlaçlama Çalışmaları

Kağıthane Belediyesi'nden Haşere ve Sinek İlaçlama Çalışmaları
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Kağıthane Belediyesi, ilçe genelinde zararlı haşere ve sinek türlerine karşı geniş çaplı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, mahalle mahalle gezerek sivrisinek ve kemirgenlerle mücadele ediyor, vatandaşlara ise haşerelerin üremesini önleyecek uyarılarda bulunuyor.

KAĞITHANE Belediyesi, ilçe genelinde sağlığı tehdit eden zararlı haşere ve sinek türlerine karşı geniş çaplı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında; ilçede sokaklar, parklar, yeşil alanlar, cadde ve açık alanlar başta olmak üzere, sinek ve haşerelerin üreme alanlarına yönelik ilaçlama işlemleri devam ediyor.

Ekipler mahalle mahalle gezerek, tüm ilçeyi sivrisinek, insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşerelerden arındırmayı hedefliyor. Cumartesi ve pazar günleri vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, kalan günlerde de 19 mahallede ilaçlama çalışması yapıyor.

Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ayrıca, sivrisinek ve haşerelerin üreme alanlarını kontrol altına almak için mahalle halkına önemli uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar arasında özellikle su birikintilerine dikkat çekiliyor. Ağaç diplerinde ve bahçelerde oluşabilecek küçük su göletlerinin düzenli olarak boşaltılması gerektiği vurgulanırken, kapların kapalı tutulması, çöplerin çöp kutularına atılması, bahçede ya da terasta bulunan eşyaların uygun şekilde depolanması gibi önlemler öneriliyor. Ayrıca, hayvanların su ihtiyacını karşılayan kaplardaki suların haftada bir değiştirilmesi ve kullanılmayan kapların kapalı tutulması gerektiği de belirtiliyor. Bu uyarıların hayata geçirilmesiyle birlikte, sivrisineklerin üremesinin önlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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