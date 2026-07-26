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Kağıt toplayıcılarından DMD hastası Yağız Efe'ye anlamlı destek

Kağıt toplayıcılarından DMD hastası Yağız Efe'ye anlamlı destek
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BURSA'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden Yağız Efe Erim'in (9) sağlığına kavuşabilmesi için başlatılan valilik izinli kampanyasına, sokaklarda karton ve plastik toplayanlardan destek geldi.

BURSA'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden Yağız Efe Erim'in (9) sağlığına kavuşabilmesi için başlatılan valilik izinli kampanyasına, sokaklarda karton ve plastik toplayanlardan destek geldi. Geçimlerini atık malzemelerden sağlayanlar, kullandıkları çekçek ve araçların üzerine astıkları 'DMD Yağız Efe Yaşasın' yazılı pankartlarla şehrin dört bir yanında farkındalık oluşturuyor.

Nilüfer ilçesinde yaşayan, 4 çocuklu Mustafa Erim ve Hafize Erim çiftinin üçüncü çocuğu olan Yağız Efe'ye, Haziran 2025'te rahatsızlığı nedeniyle getirildiği devlet hastanesinde DMD tanısı konuldu. Ailesinin geçimini ambulans sürücülüğü yaparak kazanan Mustafa Erim, oğlunun Dubai'de yapılacak tedavisi için gerekli olan 3 milyon doların toplanması için Bursa Valiliği'ne başvuruda bulunarak yardım kampanyası başlattı. Belediye başkanlarının da destek verdiği kampanyada, Yağız Efe'nin sağlığına kavuşması için gerekli 3 milyon doların, şu ana kadar yüzde 37'si toplandı. Valilik izinli kampanyaya, sokaklarda karton ve plastik toplayanlardan destek geldi. Geçimlerini atık malzemelerden sağlayanlar, kullandıkları çekçek ve araçların üzerine astıkları 'DMD Yağız Efe Yaşasın' yazılı pankartlarla şehrin dört bir yanında farkındalık oluşturuyor.

'YÜCE GÖNÜLLÜ DESTEKLERİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Kampanyanın bitmesine 3 ay kaldığını söyleyen Mustafa Erim, yardımların azaldığı kritik süreçte atık toplayıcılarının gösterdiği vefanın kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Yağız'ın, Dubai'de tedavi olması için gerekli olan paranın yüzde 37'sini toplayabildik. Yardımların azaldığı bu günlerde 1 milyon 800 bin dolara daha ihtiyacımız var. Sokaklarda karton, kağıt ve geri dönüşüm malzemesi toplayan arkadaşların oğluma verdiği desteği görünce çok duygulandım. Onların bu yüce gönüllü desteği bizim için çok kıymetli. Bursalı iş adamlarından ve vatandaşlardan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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