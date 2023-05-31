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Kağıt toplarken tabancayla bacağından vuruldu

Kağıt toplarken tabancayla bacağından vuruldu

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DÜZCE'de sanayi sitesi içerisinde çöplerin toplandığı alandaki kağıtları topladığı sırada kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Afganistan uyruklu Necibulluah Nazari (30), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

DÜZCE'de sanayi sitesi içerisinde çöplerin toplandığı alandaki kağıtları topladığı sırada kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Afganistan uyruklu Necibulluah Nazari (30), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan çöplerin depolandığı alanda meydana geldi. 3 tekerlekli elektrikli bisikleti ile kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu Necibulluah Nazari, kağıtları ayrıştırırken kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Nazari'yi bacağından tabancayla vuran şüpheli olay yerinden kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Nazari, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel

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