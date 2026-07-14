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"Para Sayma Kuleleri" Görüntüsüne Suç Duyurusunda Takipsizlik: Sızdırılan Video "Kişisel Veri" Değil, "Haber Hakkı" Sayıldı

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Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz'ın, Seyrantepe'deki il binasının satın alımına ilişkin 'para sayma kuleleri' görüntüleriyle ilgili yaptığı suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Savcılık, görüntülerin özel hayata ilişkin olmadığına ve kamunun haber alma hakkı kapsamında kaldığına hükmetti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz'ın, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Seyrantepe'deki binasının satın alımında "para sayma kuleleri" olarak sızdırılan görüntülere ilişkin bulunduğu suç duyurusu takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Kararda, görüntülerin özel hayata ilişkin olmadığı ve kamunun haber alma hakkı kapsamında kaldığı ifade edildi.

Poyraz, 2024 yerel seçimleri öncesinde kamuoyuna "para sayma kuleleri" olarak kamuoyuna yansıtılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu. İl binasının satın alımına ilişkin bir avukat bürosunda kaydedilen görüntülerde yer alan Poyraz, şikayet dilekçesinde birçok kişi gibi gözlemci olarak orada bulunduğunu bildirdi.

Büroda önceden kurulmuş gizli kameralar aracılığıyla sesli ve görüntülü şekilde izinsiz olarak kayıt alındığını ve çeşitli kişi ve basın kuruluşlarına izinsiz olarak servis edildiğini belirten Poyraz, büronun avukatı Gökhan Taşkapan'ı işaret etti.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Taşkapan, gizli kamera iddiasını reddederek görüntüyü kendisinin servis etmediğini savundu. Taşkapan ayrıca servis edilen görüntülerden sonra kendisinin müşteri çevresini kaybettiğini ve müvekkili Ali Rıza Braka'ya bu satıştan 13 milyon 500 bin lira vergi cezası çıkarıldığını beyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özel Soruşturma Bürosu suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada, "görevi kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçunun işlenmediğine, bu nedenle verilerin özel hayata ilişkin ve kişisel olmadığına hükmetti.

Bu görüntülere ilişkin Poyraz'ın da arasında olduğu 22 sanıklı İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamaya dikkat çekilen kararın gerekçesindeki, "Bir kamu davasına da konu teşkil eden bu gibi görüntü içeriklerinin öncelikle haber mahiyetinde olduğu ve yayınlanmasının kamunun haber alma hakkı kapsamında kaldığı, basındaki pek çok görüntülü haber içeriklerinin de bu mahiyette olduğu ve hukuka aykırı olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldı" ifadeleri dikkat çekti.

Kararda, bu nedenlerle soruşturmada takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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