Kaftancıoğlu hakaret davasında beraat

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu beraat etti.

Bakırköy 23.Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kaftancıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Kaftancıoğlu, kullandığı kelimede siyasi olarak bir sıkıntı görmediğini belirterek, "Kişi ya da kişilere hakaretten ziyade bir siyasi tespittir. Bunu neden bir kişi ya da bir kısım kişiler üzerine alınmıştır. Bunun cevabı bende yoktur" dedi. Mahkeme, sanık Kaftancıoğlu'nun konuşmasında kullandığı sözün hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, beraatine hükmetti. İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilen Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilmişti.