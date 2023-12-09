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Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Kars'ın Köylerinde Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü Yapıyor

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Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Kars'ın köylerindeki çocuklara ağız ve diş sağlığı kontrolü yaparak diş macunu, fırçası ve kışlık kıyafet hediye ediyor. Kaf-Dent Diş Hekimleri Öğrenci Kulübü'nün gönüllü üyeleri, kırsaldaki 5 köy okulunda 350 öğrenciyi diş taramasından geçirdi ve ağız, diş sağlığı konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlikte çocuklara kışlık bot, mont ve çeşitli hediyeler de verildi.

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Kars'ın köylerini gezerek ağız ve diş sağlığı kontrolünden geçirdikleri çocuklara diş macunu ve fırçası ile kışlık kıyafet hediye ediyor.

Kaf-Dent Diş Hekimleri Öğrenci Kulübü'nün gönüllü üyeleri, yaklaşık 1 yıldır kırsaldaki 5 köy okuluna giderek 350 öğrenciyi diş taramasından geçirdi.

Son olarak Alaca köyüne giden geleceğin diş hekimleri, ağız ve diş sağlığı konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Gönüllü ekip, köydeki çocuklarla oyunlar eşliğinde diş sağlığının önemine dikkati çekip ağız ve diş bakımlarını yaptı. "Bir Oyuncak da Sen Ver" ekibinin de yer aldığı etkinlikte öğrencilere kışlık bot, mont ve çeşitli hediyeler verildi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden Mervenur Coşkun, AA muhabirine, gezdikleri köylerdeki öğrencileri eğlendirerek bilgilendirdiklerini anlattı.

Çocuklara yanlış diş fırçalama tekniklerini gösterip, doğrusunu öğrettiklerini dile getiren Coşkun, dişlere nasıl bakmaları ve sağlıklı dişlerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili öğrencilere bilgi verdiklerini söyledi.

Bünyamin Konakçı ise Kaf-Dent Diş Hekimleri Öğrenci Kulübünün hazırladığı proje sayesinde kırsaldaki öğrencilere ulaşıp ağız, diş sağlığı konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirterek, "Hem çocuklarla kaynaşmak hem yüzlerini güldürmek için köyleri geziyoruz." diye konuştu.

Zeynep Hilal Öksüz de amaçlarının, çocuklara diş sağlığının önemini anlatmak ve hayatlarına dokunmak olduğunu belirtti.

Çocuklar mutlu

Alaca Eczacılar İlkokulu öğretmeni Seher Coşkun da geleceğin hekimlerinin güzel bir etkinlikle öğrencileri bilgilendirip hediyelerle sevindirdiklerini söyledi.

Köyün merkeze uzak olması nedeniyle birçok etkinliğe katılamadıklarını ifade eden Coşkun, "Çocuklar çok heyecanlılar onlar için de farklı bir etkinlik oldu. O yüzden öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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