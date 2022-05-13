Kocaeli'de bir dinlenme tesisinde poğaçaların arasında dolaşan fare tepki çekti - Haberler

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Kocaeli'de bir dinlenme tesisinde poğaçaların arasında dolaşan fare tepki çekti

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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Kocaeli'de bir dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntülerini sosyal medyada tepki çekti. Dinlenme tesisi hakkında Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de, dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntülerini sosyal medyada izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

POĞAÇALARIN İÇİNDE GEZDİ

Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde, kafedeki poğaçaların koyulduğu vitrinde fare gezdiği görüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin, poğaça tepsisine kadar gelip, gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Görüntüleri izleyenler, işletmeye tepki gösterdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntünün yayılmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kafeye yönelik inceleme başlatıldığı, tutanak tutulduğu ve komisyonun konu ile ilgili karar vereceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Körfez, Tarım, Güncel, Haberler

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