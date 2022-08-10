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Kafe saldırısında yaralanan 6 kişiden 5'i taburcu oldu

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Kafe saldırısında yaralanan 6 kişiden 5'i taburcu oldu

KARAMAN'da, kafe önünde okey oynayan müşterilere otomobilden silahlarla açılan ateşte yaralanan 6 kişiden 5'i, tedavileri sonrası taburcu edildi.

KARAMAN'da, kafe önünde okey oynayan müşterilere otomobilden silahlarla açılan ateşte yaralanan 6 kişiden 5'i, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Olay, dün akşam, Tapduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi İstiklal Parkı'ndaki kafede meydana geldi. Otomobilden tabanca ve tüfek ile açılan ateşte, kafenin önünde okey oynayan müşterilerden Sami S., Ahmet Burak C., Orhan K., Necmettin G., Yusuf K. ve Ömer Faruk M. yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 6 yaralıdan 5'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sami S. ise Konya'daki hastaneye sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Karaman Güncel Haberler

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