Kafe sahibi, işletmede bulduğu 7 bin lirayı sahibine teslim etti

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir kafe sahibi yerde bulduğu 7 bin liranın sahibini güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek tespit etti. Sahil kenarında düşürdüğünü zannettiği parayı kafe sahibinden teslim alan kişi şaşkınlık yaşarken, bu davranışından dolayı kafe sahibine teşekkür etti.

Deniz Mahallesi'nde bir kafeye giden vatandaş, kapıda telefonunu cebinden çıkardığı sırada fark etmeden 7 bin lira düşürdü. İçeri girip bir süre vakit geçiren kişi, kafeden ayrıldıktan sonra parasının olmadığını fark etti. Parayı düşürdüğünü zannettiği sahil kıyısında arama yapan vatandaş, sonuç alamadı. Müşteri ayrıldıktan sonra yerde parayı bulun kafe işletmecisi, güvenlik kamera kaydından sahibinin tespit etti. Yaptığı araştırma sonucu adresi belirlenen kişiye, kayıp olan parası teslim edildi. Parasını eksiksiz teslim alan vatandaş büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, örnek bir davranış sergileyen kafe sahibine teşekkür etti.

Haber: Alican GÜMÜŞ\HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı