Kafe sahibi, işletmede bulduğu 7 bin lirayı sahibine teslim etti

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir kafe sahibi yerde bulduğu 7 bin liranın sahibini güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek tespit etti. Sahil kenarında düşürdüğünü zannettiği parayı kafe sahibinden teslim alan kişi şaşkınlık yaşarken, bu davranışından dolayı kafe sahibine teşekkür etti.

Deniz Mahallesi'nde bir kafeye giden vatandaş, kapıda telefonunu cebinden çıkardığı sırada fark etmeden 7 bin lira düşürdü. İçeri girip bir süre vakit geçiren kişi, kafeden ayrıldıktan sonra parasının olmadığını fark etti. Parayı düşürdüğünü zannettiği sahil kıyısında arama yapan vatandaş, sonuç alamadı. Müşteri ayrıldıktan sonra yerde parayı bulun kafe işletmecisi, güvenlik kamera kaydından sahibinin tespit etti. Yaptığı araştırma sonucu adresi belirlenen kişiye, kayıp olan parası teslim edildi. Parasını eksiksiz teslim alan vatandaş büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, örnek bir davranış sergileyen kafe sahibine teşekkür etti.

Haber: Alican GÜMÜŞ\HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi
Haberler.com
500

Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor

Adım adım yeni savaş geliyor! Günlerdir süren çatışmalar şiddetlendi
Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Görevden alındı, milletvekilini suçlayıp partiden de istifa etti

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi
Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı