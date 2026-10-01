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Kafasına taktığı dubayla traktörle trafikte ilerledi

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Kafasına taktığı dubayla traktörle trafikte ilerledi
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Mutlu YUCA/BOLU, – BOLU’da kafasına taktığı trafik dubası ile kullandığı traktörle ilerleyen sürücü dikkat çekti.

Mutlu YUCA/BOLU, – BOLU'da kafasına taktığı trafik dubası ile kullandığı traktörle ilerleyen sürücü dikkat çekti.

Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde kafasına trafik dubası takan sürücü traktörü ile ilerledi. Kent merkezinde kafasında dubayla trafikte ilerleyen traktör sürücüsü dikkat çekti. Traktör sürücüsünü arkasından gelen başka bir sürücü görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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