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KAEÜ Serasında Hidrojen Enerjili Isıtma Sistemi Uygulamaya Alındı

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde hidrojen enerjili ısıtma sistemi kullanmaya başlandı. Proje, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) serasında hidrojen enerjili ısıtma sistemi kullanımına başlandı.

KAEÜ Senato Salonu'nda Hidrojen Isıtma Sistemli GES Hidrosera Pilot Uygulama Projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, programda yaptığı konuşmada, üniversite olarak kentin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak işlerin içinde olduklarını belirterek, üretimde yenileşme adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu da bölgelerin gelişimi adına hazırlanan projeleri desteklemeye devam ettiklerini dile getirdi.

Hayata geçirilen projelerde akademik görüşe de önem verdiklerini kaydeden Karakoyunlu, hazırlanan seralarda uygulanabilecek yeni çalışmanın, maliyetler ve verim için katkı sağladığını ifade etti.

Proje yürütücüsü KAEÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Başak ise projenin uygulanması, avantajları ve üretime katkıları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra üniversitenin AR-GE serası ziyaret edilerek, yürütülen proje yerinde değerlendirildi.

Vali Murat Sefa Demiryürek, burada Karahocagil ve Karakoyunlu'dan proje hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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