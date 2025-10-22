Haberler

KAEÜ Rektörü Karahocagil, AR-GE Gönüllüleriyle Buluştu

Güncelleme:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AR-GE gönüllüleriyle etkinlikte bir araya gelerek bilgi ve araştırmanın önemine vurgu yaptı. Medeniyet sorumluluğu ve insanlık faydasına AR-GE çalışmaları yapılması gerektiğini belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitedeki AR-GE gönüllüleriyle bir araya geldi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTO) tarafından organize edilen etkinlikte "AR-GE Gönüllüleri ile Buluşuyor" programında konuşan Karahocagil, bilgi ve araştırmanın öneminden bahsetti.

Dünyanın barış ve huzuru için bilginin, AR-GE'nin her zaman doğru şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Karahocagil, "Medeniyetimizin getirdiği tarihi sorumluluk ile bilgiyi üreten tarafta olmamız gerekmektedir. Bilgiyi üreten ve ardından kitle imha silahlarına dönüştüren ülkeler var, bu durum bütün dünyayı da etkiliyor. Bilgiyi üretenin muhakkak bazı değerlere sahip olması gerekiyor, insanlığı felakete sürükleyecek tutumların içinde olmaması gerekiyor. Üretilen bilgi bütün bir insanlığın faydasına kullanılmalıdır. AR-GE bu demektir aslında, insanın faydasına kolaylığına bilgiyi ürettiğiniz zaman aynı şekilde doğru AR-GE çalışmalarıyla başkalarına da zarar verilmemesi gerekiyor. O yüzden AR-GE yaparken hassas, doğru ve faydalı bir çalışmayı hedeflemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı ve AR-GE Direktörü Prof. Dr. Ali Güneş de TÜBİTAK projelerinden 2023 yılında 200 olan proje başvuru sayısının 2024 yılında 333' ulaştığını hatırlattı.

TTO Müdürü Öğr. Gör Mahmut Sarı ve Teknofest Koordinatörü Öğr. Gör. Bilal Atak da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

