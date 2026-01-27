Memurları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

KAZADA ÖLEN KADRİYE İÇİN TÖREN

Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden Kadriye Koçan (23) için klinik destek elemanı olarak çalıştığı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi önünde tören düzenlendi. Törene sağlık çalışanları, Koçan'ın eşi Furkan Koçan (25), ailesi ve yakınları katıldı. 6 ay önce evlendiği eşi Furkan Koçan, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Koçan'ı sağlık çalışanları teselli etmeye çalıştı.

'ÇALIŞMA AZMİ VE GÜLER YÜZÜYLE HATIRLANACAK'

Törende konuşan Başhekim Nurettin Şahin, çalışma arkadaşlarını bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, Kadriye Koçan'ın çalışma azmi ve güler yüzüyle hatırlanacağını söyledi. Törenin ardından Koçan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mezarlığı'na gönderildi. Koçan'ın 2022 yılında Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde klinik destek elemanı olarak işe başladığı öğrenildi.

Tedavisi süren yaralılardan durumu ağır olan Buldan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdür Yardımcısı Özgül Gül'ün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.