Haberler

Kadirli'de öğrenciler huzurevi sakinleriyle fidan dikti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarım lisesi öğrencileri, 'Kuşaktan Kuşağa Hatıra Ormanı' projesi kapsamında huzurevi sakinleriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrenciler, zeytin, limon ve elma fidanlarını toprakla buluşturdu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarım lisesi öğrencileri Kadirli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle fidan dikti.

Çukurova Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'ncu sınıf öğrencileri, okulda başlattıkları "Kuşaktan Kuşağa Hatıra Ormanı" projesi kapsamında merkezi ziyaret etti.

Öğrenciler, huzurevi sakinleriyle hizmet binası bahçesinde zeytin, limon ve elma fidanlarını toprakla buluşturdu.

Okul Müdür Yardımcısı Hasan Uslu, gazetecilere, toprağa umut eken öğrencilerinin büyükleriyle kurdukları sıcak bağlarla hem çevreye katkı sunduğunu hem de kuşaklararası dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini söyledi.

Merkez Müdürü Cemil Buçaklı da öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Menderes Özat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

