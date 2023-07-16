Kadirli Orman İşletmeye ait tomruk deposunda yangın

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait tomruk deposunda yangın çıktı. Çıkan yangında 2 ev zarar gördü. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kurtuluş mahallesi Şabaplı köyü yolu üzerinde bulunan Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne ait tomrukların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan çıkan yoğun dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Depoda tomrukların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle depo yanında bulunan 2 ayrı eve de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.