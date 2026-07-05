Osmaniye'de Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplanırken, bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlandı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. İhbarlar üzerine sevk edilen ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Yağışın etkisini sürdürdüğü ilçede ekiplerin olumsuzluk yaşanan noktalardaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı