Kadirli'de Sağanak, Hayatı Olumsuz Etkiledi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı binaların zemin katlarındaki iş yerleri su altında kaldı. Belediye ekipleri, su tahliye çalışmaları başlattı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı binaların zemin katlarındaki iş yerlerini su bastı.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel