Kadirli'de Sağanak, Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı binaların zemin katlarındaki iş yerleri su altında kaldı. Belediye ekipleri, su tahliye çalışmaları başlattı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.???????

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
