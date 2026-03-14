Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 EU 530 plakalı otomobil ile 80 ABA 168 plakalı motosiklet, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Menderes Özat