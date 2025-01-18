Kadirli'de Öğrenciler İçin Karne Şenliği Düzenlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, öğrencilerin karne sevincine ortak olmak amacıyla düzenlenen şenlikte çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendi. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, öğrenciler için Karne Şenliği gerçekleştirildi.
Kadirli Belediyesince Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen şenlikte, çocuklar yüz boyama, palyaço, şişme park gibi etkinliklerde gönüllerince oynadı.
Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, çocukların karne sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Tiyatro gösterisinin de yoğun ilgi gördüğü şenlikte düzenlenen yarışmalarda öğrencilere hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel